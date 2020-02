(شاهد).. تحدي «الضغط» بين توم هانكس وضابط فى جوائز الأوسكار 2020

(المستقلة) – منى شعلان/ استطاع النجم الأمريكى «توم هانكس» خطف الأنظار إليه ، عند وصوله لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار 2020، حيث دعا أحد ضباط أمن الحفل إلى تحدى «الضغط» ، وبالفعل قام الثنائى بمجموعة من حركات الضغط، وسط تشجيع الحضور، ثم انتهيا وصافحه النجم الأمريكي وتركه.

وقد توافد عدد كبير من نجوم هوليوود ، على حفل توزيع «جوائز الأوسكار» فى نسخته الـ92 والمقام حاليا على مسرح دولبى.

وقد وضعت أكاديمية الأوسكار خطة أمنية محكمة، لتأمين الحفل ، كما كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019.

وقد تم اختيار 36 فنانا لتقديم جوائز حفل الأوسكار، أبرزهم: توم هانكس، سلمى حايك، كيانو ريفز، مارك رفالو، كريستين ويج، بينولوبي كروز، ديان كيتون، جين فوندا، نتالي بورتمان، رامي مالك، ماهرشالا علي، وآخرون.

وتصدر فيلم “Joker” ترشيحات جوائز الأوسكار في 11 فئة، تلاه “The Irishman”، و”1917″، و”Once Upon a Time in Hollywood” برصيد 10 ترشيحات لكل منها.

