شاهد : “بمهر مليون ريال”.. زواج بدور البراهيم يتصدر ترند السعودية
المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم مؤشر البحث جوجل فى السعودية ، وأيضا تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وذلك بعد إعلانها خبر عقد قرانها مقابل مهر مليون ريال.
وبدور البراهيم المشهورة سابقًا بمقطع “مايشم مفارق راسي إلا مهري مليون” والذي لاقت عليه انتقادات واسعة، حققت ماقالته بالفعل ، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام ، صورة من عقد القران المدون به قيمة المهر وهى مليون ريال.
ولكن أخفت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم إسم زوجها ولم تعلن حتى عن إسمه ، كما إتضح من وثيقة عقد القران ان تاريخ ميلادها به خطأ حيث دون فى خانة عيد ميلاد عام 1440 ، ويبدو أنه خطأ إملائيا فبدلا من كتابة 1404 تم كتابة 1440 ، وبعض المغردين بسبب هذا الخطأ إعتقدوا أن الوثيقة قد تبدو مزورة.
بدور البراهيم المشهورة سابقًا بمقطع "مايشم مفارق راسي إلا مهري مليون" والذي لاقت عليه انتقادات واسعة، تعلن البارحة عقد قرانها بمهر مليون ريال. pic.twitter.com/1O0zUW3hXN
— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 30, 2020
ركزولي هنا بالله مولوه قبل سنه وشهر 😂😂 #بدور_ابراهيم pic.twitter.com/QQE7pye5NO
— فتون الشهري (@futooonh) January 30, 2020
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