شاهد : “بمهر مليون ريال”.. زواج بدور البراهيم يتصدر ترند السعودية

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم مؤشر البحث جوجل فى السعودية ، وأيضا تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وذلك بعد إعلانها خبر عقد قرانها مقابل مهر مليون ريال.

وبدور البراهيم المشهورة سابقًا بمقطع “مايشم مفارق راسي إلا مهري مليون” والذي لاقت عليه انتقادات واسعة، حققت ماقالته بالفعل ، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام ، صورة من عقد القران المدون به قيمة المهر وهى مليون ريال.

ولكن أخفت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم إسم زوجها ولم تعلن حتى عن إسمه ، كما إتضح من وثيقة عقد القران ان تاريخ ميلادها به خطأ حيث دون فى خانة عيد ميلاد عام 1440 ، ويبدو أنه خطأ إملائيا فبدلا من كتابة 1404 تم كتابة 1440 ، وبعض المغردين بسبب هذا الخطأ إعتقدوا أن الوثيقة قد تبدو مزورة.

#بدور_ابراهيم بدور البراهيم المشهورة سابقًا بمقطع "مايشم مفارق راسي إلا مهري مليون" والذي لاقت عليه انتقادات واسعة، تعلن البارحة عقد قرانها بمهر مليون ريال. pic.twitter.com/1O0zUW3hXN — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 30, 2020