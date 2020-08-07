شاهد بعد 3 أيام.. إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض ببيروت

أظهر مقطع فيديو، اليوم الجمعة، عددا من الجنود اللبنانيين وهم يخرجون امرأة من تحت الانقاض وهي على قيد الحياة، عقب مرور 3 أيام على انفجار مرفأ بيروت.

ويبدو في المقطع الجنود وهم ينتشلون المرأة، التي بدت منهكة وتغطي الدماء وجهها ويديها.

وخلف الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أكثر من 150 قتيلا والآلاف من الجرحى قدروا بـ5 آلاف.

وتجري الحكومة اللبنانية تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث، والجهة المتسببة به، فيما لا تزال عمليات البحث والانقاذ عن مفقودين مستمرة.