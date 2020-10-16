شاهد : بعد إعلان ايفون عن جهازها دون شاحن او سماعات.. سامسونج ترد باستهزاء

شاهد : بعد إعلان ايفون عن جهازها دون شاحن او سماعات.. سامسونج ترد باستهزاء

المستقلة /- في ظل المنافسة المستمرة بين شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق هواتف الأندرويد وشركة آبل الأمريكية منتجة هواتف آيفون ، قامت سامسونج بنشر إعلان على صفتحها الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر تسخر فيه من هواتف آيفون 12، وتبرز فيه مميزات هواتفها Samsung Galaxy Note 20 التى تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة .

وبحسب موقع 9to5Mac فإن سامسونج التي أصدرت مؤخرا مجموعة هواتف Samsung Galaxy Note 20 المنافس الرئيسي لهواتف آيفون 12 ، سخرت من شركة آبل بإصدارها هواتف آيفون 12 لعدم احتوائها على شواحن أو سماعات سلكية من الهواتف ، بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة 120 ، الذى يعد معدل قوى لتشغيل الفيديوهات والصور بجودة عالية.

وصدرت هواتف آيفون 12 بمعدل تحديث ضعيف وهو 60 هرتز، بالإضافة إلى أن الشركة قامت أصدرت الهواتف بدون شواحن مما يعنى أن سعر الهواتف منفصل عن سعر الشواحن، وهو أمر من المتوقع أن تنتهجه شركة سامسونج نفسها فى هواتفها القادمة، حيث كانت قد أعلنت فى وقت سابق أنها ستتخلى عن الشواحن مع الهواتف القادمة للعام القادم 2021 .

وفقا للموقع فإن سامسونج تتباهى بقوة الكاميرات التى صدرت فى الهواتف، بالإضافة إلى البطاريات ذات السعة الكبيرة ، مع معدل التحديث العالى للشاشة إلى جانب نوع الشاشة نفسها الذى يعد افضل من هواتف آيفون 12 .

وكانت آبل قد أصدرت هواتف آيفون 12 يوم لثلاثاء الماضى ، 13 أكتوبر حيث جاءت أسعار هواتفها كالآتى :

iPhone 12 miniPhone 12 mini

يبدأ من نسخة 64 جيجابايت بسعر 699 دولارا أمريكيا

iPhone 12

يبدأ من نسخة 64 جيجابايت 799 دولارا .

iPhone 12 Pro

نسخة 128 جيجابايت بسعر 999 دولارا أمريكيا.

iPhone 12 Pro Max

يبدأ من نسخة 128 جيجابايت بسعر 1099 دولارا أمريكيا.