(شاهد).. بث مباشر لحفل توزيع جوائز Oscars 2020

(المستقلة) – منى شعلان/ توافد عدد كبير من نجوم هوليوود ، على حفل توزيع «جوائز الأوسكار» فى نسخته الـ92 والمقام حاليا على مسرح دولبى.

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وقد وضعت أكاديمية الأوسكار خطة أمنية محكمة، لتأمين الحفل ، كما كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019.

وقد تم اختيار 36 فنانا لتقديم جوائز حفل الأوسكار، أبرزهم: توم هانكس، سلمى حايك، كيانو ريفز، مارك رفالو، كريستين ويج، بينولوبي كروز، ديان كيتون، جين فوندا، نتالي بورتمان، رامي مالك، ماهرشالا علي، وآخرون.

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وتصدر فيلم “Joker” ترشيحات جوائز الأوسكار في 11 فئة، تلاه “The Irishman”، و”1917″، و”Once Upon a Time in Hollywood” برصيد 10 ترشيحات لكل منها.