شاهد : انفجار مرعب يهز بيروت
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الإنفجار العنيف الذي هزّ مدينة بيروت، مساء اليوم الثلاثاء.
انفجار مرعب في #بيروت
الله يحمي الجميع😥😥😥 pic.twitter.com/DGnen7nFUK
— Яeem Hamdan 🇯🇴 (@reps48) August 4, 2020
شو عم بصير بالدني!#بيروت pic.twitter.com/AcJeo1EqdB
— شازوفرينيا 🇱🇧 (@sh_azaaa) August 4, 2020
وذكرت المعلومات أنّ “الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ما أدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله”.
فيديو للحظة الإنفجار #بيروت
منقول pic.twitter.com/9PrSFcP4MV
— T o n y R i z k (@Tonyrizk_13th) August 4, 2020
فيديو انفجار #بيروت مرعب pic.twitter.com/ouEHG2nzTE
— Fidaa فِداء (@fidaazaanin) August 4, 2020
وأفادت المصادر بأنّ “عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح داخل المرفأ، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان”.
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