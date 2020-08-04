شاهد : انفجار مرعب يهز بيروت

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الإنفجار العنيف الذي هزّ مدينة بيروت، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت المعلومات أنّ “الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ما أدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله”.

فيديو للحظة الإنفجار #بيروت منقول pic.twitter.com/9PrSFcP4MV — T o n y R i z k (@Tonyrizk_13th) August 4, 2020

وأفادت المصادر بأنّ “عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح داخل المرفأ، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان”.