شاهد : الوليد بن طلال يرد على خبر وفاة “الامير النائم”

المستقلة / تسببت أنباء وفاة الامير النائم الأمير الوليد بن خالد بن طلال في جدال كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تم تعميم الأخبار على نطاق واسع مع تساؤلات حول دقة الأمر.

ظهر مقطع فيديو على موقع تويتر ينكر شائعة وفاة الامير النائم بعد غيبوبة طويلة الأمد، في إشارة إلى أنه هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو أيضًا شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال.

لعل احدكم أقرب مني الي الله، فضلا وليس أمرا الدعاء لكل لأخي #الوليد_بن_خالد_بن_طلال ولكل مريض يتالم في هذا الوقت بالشفاء العاجل …💔🥺 pic.twitter.com/5tjRXdbvuN — الاميره نوف بنت خالد آل سعودⓂ️ (@Noof_khaled_) January 16, 2020

تسببت أخبار وفاة الامير النائم في جدال كبير، حيث تم الإعلان عن بعض التفاصيل حول مكان الدفن وتاريخ صلاة الجنازة، لكن الصور التي نشرها الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، والد الأمير النائم، وهو يشعر بقلق بالغ حزين بجانب ابنه الصور القديمة التي التقطت منذ بعض الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير النائم كان قد أصيب في حادث مروري في لندن قبل 14 عامًا تقريبًا، مما تسبب في دخوله بغيبوبة استمرت حتى يومنا هذا مع نقل بعض مقاطع الفيديو إليه أثناء قيامه بحركات بسيطة مثل تحريك رأسه أو يدا بطريقة محدودة.

للهم

يامن شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب أشفي #الوليد_بن_خالد_بن_طلال وطهر جسده وأمسح عنه كل ألم اللهم أنت أعلم بحالته لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك دعواتكم pic.twitter.com/T51tg5yor2 — ابن معزي (@BinMaazi) January 16, 2020

فقدان وظيفة الدماغ بشكل لا رجعة فيه نتيجة للسكتة الدماغية، وبعدها يدخل الشخص في غيبوبة، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على التنفس، مما يجعل الأطباء يضعون المريض على الأجهزة الصناعية التي توفر الأكسجين إلى الرئتين، لذلك يستطيع البقاء على قيد الحياة.