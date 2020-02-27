شاهد: النجمة العالمية تايلور سويفت تتحول إلى رجل من أجل The man
شاهد: النجمة العالمية تايلور سويفت تتحول إلى رجل من أجل The man
(المستقلة) – منى شعلان/ أطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت، كليبها الجديد والذي يحمل اسم “The man”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وحقق حتى الآن أكثر من 4 مليون مشاهدة فى أقل من عشر ساعات من طرحه .
وقد أعربت النجمة العالمية تايلور ، عن سعادتها بالفيديو كليب ، حيث تحولت بالمكياج من أنثي جميلة، إلى رجل ضمن أحداث الفيديو كليب ، كما وجهت الشكر لطاقم عمل الكليب.
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وقد اطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت ، البالغة من العمر 30 عامًا، فيلمها الوثائقى الجديد الذى يحمل اسم “Miss Americana”، من إخراج لانا ويلسون، وهو العمل الذى يعرض على “نتفليكس”، ويستعرض عدد من محطات تايلوربحياتها المهنية بما فى ذلك أنتاج البومها الأخير ” lover “، ويعرض أيضا الفيلم معركتها السابقة مع اضطراب الأكل، وتجربة الاعتداء الجنسى عليها، كذلك يستعرض الفيلم موضوع تشخيص والدتها بأنها مصابة بمرض السرطان، وقد عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان ” Sundance Film Festival ” لعام 2020.
فيلم “Miss Americana”، مدة عرضه 85 دقيقة، ويظهر فيه إلى جانب تايلور سويفت عدد من النجوم من أبرزهم جوالوين وجاك انتونوف وبوبى بيرك وكارامو براون وغيرهم.
ويذكر أن تايلور سويفت لم تشارك مؤخرا فى حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان من المقرر أن تظهر سويفت بالحفل باستعراض “مفاجئ” للحضور، ولكن لم تحضر ولن تكشف عن سبب غيابها حتى الآن.
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Just sitting here pondering how happy I am that The Man music video is OUT. I want to say thank you to so many people- Gotta thank @therock for voicing The Man and for being so supportive of my music for years (and now my directorial debut!)- it’s so cool to have you be a part of this!! Thank you @jaydenbartels and @dominic_toliver for your amazing and hilarious reactions- and @loren your eye roll really was aStOnIsHiNg 🥰😘💗 My dad making his acting debut as ‘unimpressed umpire’ is a memory I’ll always cherish. Thank you to the entire cast and crew for helping me become the man I always knew I could be 😂
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