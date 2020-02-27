شاهد: النجمة العالمية تايلور سويفت تتحول إلى رجل من أجل The man

(المستقلة) – منى شعلان/ أطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت، كليبها الجديد والذي يحمل اسم “The man”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وحقق حتى الآن أكثر من 4 مليون مشاهدة فى أقل من عشر ساعات من طرحه .

وقد أعربت النجمة العالمية تايلور ، عن سعادتها بالفيديو كليب ، حيث تحولت بالمكياج من أنثي جميلة، إلى رجل ضمن أحداث الفيديو كليب ، كما وجهت الشكر لطاقم عمل الكليب.

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وقد اطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت ، البالغة من العمر 30 عامًا، فيلمها الوثائقى الجديد الذى يحمل اسم “Miss Americana”، من إخراج لانا ويلسون، وهو العمل الذى يعرض على “نتفليكس”، ويستعرض عدد من محطات تايلوربحياتها المهنية بما فى ذلك أنتاج البومها الأخير ” lover “، ويعرض أيضا الفيلم معركتها السابقة مع اضطراب الأكل، وتجربة الاعتداء الجنسى عليها، كذلك يستعرض الفيلم موضوع تشخيص والدتها بأنها مصابة بمرض السرطان، وقد عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان ” Sundance Film Festival ” لعام 2020.

فيلم “Miss Americana”، مدة عرضه 85 دقيقة، ويظهر فيه إلى جانب تايلور سويفت عدد من النجوم من أبرزهم جوالوين وجاك انتونوف وبوبى بيرك وكارامو براون وغيرهم.

ويذكر أن تايلور سويفت لم تشارك مؤخرا فى حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان من المقرر أن تظهر سويفت بالحفل باستعراض “مفاجئ” للحضور، ولكن لم تحضر ولن تكشف عن سبب غيابها حتى الآن.