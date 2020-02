(شاهد).. الممثل بيلي بورتر بإطلالة غريبة كعادته فى حفل جوائز الأوسكار

(المستقلة) – منى شعلان/ وصل المغنى والممثل الأمريكى بيلي بورتر، منذ قليل ، لمسرح دولبي بهوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.

وكعادته حرص “بورتر” على الظهور بإطلالة غريبة، حيث ارتدى فستانا باللون البني بدرجاته وصدرية من الأعلى باللون الذهبي ، بينما الجزء الأسفل مزيج درجات البرتقالى والبنى .

وقد وضعت أكاديمية الأوسكار خطة أمنية محكمة، لتأمين الحفل ، كما كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019.

ويتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Jojo rabbit

Joker

Little women

Marriage story

1917

Paratise