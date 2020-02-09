(شاهد).. الممثل بيلي بورتر بإطلالة غريبة كعادته فى حفل جوائز الأوسكار
(شاهد).. الممثل بيلي بورتر بإطلالة غريبة كعادته فى حفل جوائز الأوسكار
(المستقلة) – منى شعلان/ وصل المغنى والممثل الأمريكى بيلي بورتر، منذ قليل ، لمسرح دولبي بهوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.
وكعادته حرص “بورتر” على الظهور بإطلالة غريبة، حيث ارتدى فستانا باللون البني بدرجاته وصدرية من الأعلى باللون الذهبي ، بينما الجزء الأسفل مزيج درجات البرتقالى والبنى .
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وقد وضعت أكاديمية الأوسكار خطة أمنية محكمة، لتأمين الحفل ، كما كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019.
ويتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من
Once Upon a Time in Hollywood
The Irishman
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
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