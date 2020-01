شاهد : المصري رامي يوسف يهتف “الله أكبر” بحفل Golden Globes

المستقلة/ حصد الممثل المصري الشاب رامي يوسف جائزة Golden Globes كأفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو غنائي.

خلال تسلم رامي للجائزة هتف عند صعوده على المسرح باللغة العربية، قائلا: “الله أكبر” وسط تفاعل كبير من الحضور.

وبالإضافة إلى توضيح رامي يوسف بأنه يشكر الله على الجائزة إلا أن مشاهدي المسلسل Ramy كان لهم تفسير آخر، إذ كان يستخدمها رامي يوسف بكثرة، وكانت بمثابة أشهر كلماته في مسلسله.

Congratulations to #RamyYoussef (@ramy) – Best Performance by an Actor in a Television Series – Musical or Comedy – Ramy. #GoldenGlobes #DubaiOneTv#Dubai1AwardSeason #Dubai1GoldenGlobes https://t.co/NnPmGktVM6 pic.twitter.com/PELSaEQcYh

