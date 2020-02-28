شاهد: الفنان الكويتي عبدالله بو شهري يرد على أنباء اصابته بفيروس كورونا

(المستقلة) – منى شعلان/ نفي الفنان الكويتي عبدالله بو شهري، الشائعات التى ترددت خلال الأيام الماضية ، حول إصابته بفيروس كورونا إثر عودته من إيران ، مؤكدا أن الأنباء المتداولة غير صحيحة.

وظهر بو شهري، خلال مقطع فيديو له ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، ينفي إصابته بفيروس كورونا ، وعلق على الفيديو قائلا :” إلى البعض بدال لا تنشغلون باشاعات تسبب هلع في البلد وتتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالڤايروس الله يشافيهم و يعافينا جميعاً “.

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وتابع :”أما اللي يسأل عني من باب محبة أقول له مشكور وما قصرت أنا حالياً في الفندق، ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف الشائعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه”.

واختتم قائلا :”أخيرا .. الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة”.

وكان الفنان الكويتي عبدالله بو شهري قد زار إيران مؤخرا، وفور عودته إلى بلاده الكويت ، اضطره لدخوله الحجر الصحي ، للكشف عليه ، وتحديد إذا ما كان مصاب بفيروس كورونا أم لا .