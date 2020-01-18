شاهد: الفنانة سيرين عبد النور تلعب مع طفلها وتعلق: هيك بيلعبو الصبيان

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها بمقطع فيديو ، لها برفقة طفلها “كريستيانو”، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث ظهرت سيرين، وهى داخل منزلها ، وتداعب طفلها وتلعب معه ، وهو يحاول وضع أصبعه فى انفها، وعينيها، وعلقت سيرين على الفيديو ، قائلة:” أه هيك بيلعبو الصبيان ؟ دمرني” ، ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها.

من جانب آخر تشارك سيرين عبد النور في بطولة مسلسل الديفا المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منها 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال “حدوتة” تتضمن التشويق والإثارة.

مسلسل “الديفا”من بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.