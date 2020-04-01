شاهد : الفنانة حياة الفهد: اطردوا الوافدين

المستقلة /أثارت سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد الرأي العام حولها، وتعرضت لانتقاد واسع وذلك بعد ظهورها على إحدى القنوات الكويتية، حيث تم استضافتها للحديث عن ما تمر به بلادها من أزمة جرّاء فيروس كورونا.

وتحدثت حياة الفهد وهي غاضبة، وبصوت مرتفع مطالبة بإخراج المصابين بكورونا من غير الكويتيين خارج الكويت، وقالت: “حنا ملينا وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم .. اطلعهم واقطهم برا والله واقطهم بالبر .. أكلوا الخير ولعبوا واستانسوا خلاص يخرجون برا”.

وكان واضح على حديث “أم سوزان” الغضب ، مما اعتبره البعض بأنه تصرف غريب لم يعتد المشاهد أن يسمعه أو يراه يصدر منها، وهي الفنانة التي تتحدث دائما بهدوء كبير.

وانتقد مغردون تصرف “الفهد”، وعلق حساب يحمل اسم “ميم” بالقول: “أنا كويتية وحياة الفهد لا تمثلني، الإنسانية معدن نادر يظهر أصله وقت الأزمات والحاجة، الكويت تسع الجميع”

أما المغرد عريب فغرد قائلا: “فيه 60 ألف كويتي في الخارج ماحد طردهم ولا أحد حرض عليهم ولا سمعنا فيه أحد بيقطهم في البر ولا بيقطهم من فوق الطيارة، طرح غير أخلاقي ويسيء للكويت ويجب أن تعتذر”.

وغرد خالد مؤيدا لحديث حياة الفهد مبررا حديثها بأنها لا تقصد موظفي الدولة وقال: “اللي ينتقدون الفنانة حياة الفهد هي ما تقصد موظفي الدولة، هي تقصد العماله الوافدة الهايته بالشارع ويشكلون خطر الآن على حياة الكويتيين وواضح من صوتها انها متنرفزة على اللي قاعد يصير”.