(شاهد).. الفنانة المصرية «يسرا» بإطلالة جذابة فى حفل جوائز الأوسكار 2020

(المستقلة) – منى شعلان/ ظهرت النجمة المصرية، «يسرا» ، بإطلالة جذابة ، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، والمقامة حاليا على مسرح دولبى، في هوليود ، وتشارك النجمة المصرية كعضو تحكيمى لمسابقة المرة الأولى.

وكشفت أكاديمية الأوسكار اختيارها 36 فنانا لتقديم جوائز حفل الأوسكار، أبرزهم: توم هانكس، سلمى حايك، كيانو ريفز، مارك رفالو، كريستين ويج، بينولوبي كروز، ديان كيتون، جين فوندا، نتالي بورتمان، رامي مالك، ماهرشالا علي، وآخرون.

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وتصدر فيلم “Joker” ترشيحات جوائز الأوسكار في 11 فئة، تلاه “The Irishman”، و”1917″، و”Once Upon a Time in Hollywood” برصيد 10 ترشيحات لكل منها.

ويشار إلى أن حملة دشنت خلال الأيام الماضية بعنوان OscarsSoWhite، من أجل إظهار العنصرية التي تشهدها الأوسكار، بعد عدم وصول أصحاب البشرة السمراء إلى ترشيحات جوائز العام.