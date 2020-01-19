شاهد: العرض الأول لمسلسل “مملكة إبليس” عبر “شاهد.نت”.. فبراير المقبل

المستقلة/ منى شعلان/ بعد عدة شهور من رفض عرض مسلسل”ملائكة إبليس”، وافق الأزهر الشريف على طرحه وذلك بعد تغيبر إسمه ليصبح “مملكة إبليس” ، ليعرض عبر منصة” شاهد. نت”بشكل حصري، مطلع فبراير المقبل.

وقالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إحدى بطلات المسلسل، فى تصريحات صحفية لها فى وقت سابق، إن مسلسل “مملكة إبليس” صنع من أجل التواجد خارج سباق موسم رمضان،ليشكِل مفاجأة درامية للجمهور ، خصوصا أنه ينتمي إلى أعمال البطولة الجماعية ، متمنية أن يلاقي رد الفعل الجماهيري الذي يتناسب مع المجهود المبذول فيه.. متوقعة أن يثير المسلسل جدلا عند عرضه لأنه من الأعمال المختلفة والغريبة بعض الشيء عن الدراما المصرية.

كما أعربت الفنانة إيمان العاصي ، عن سعادتها بمشاركة النجمة غادة عادل في مسلسل “مملكة إبليس”، مشيدة بروح المحبة والتعاون بين فريق العمل والتي كانت غالبة على مشاهد تصوير أحداث المسلسل.

وأضافت أنَّ دورها في المسلسل جديد ومختلف وهي شخصية مركبة تقدمها للمرة الأولى، وأخذت منها مجهودًا كبيرًا للتحضير لها أثناء التصوير.

مسلسل “مملكة إبليس” فانتازيا شعبية عبر أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي، الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتي تتناول موضوعات غير تقليدية.

ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وغادة عادل ، وإيمان العاصي، ويشاركهن البطولة أحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وضيوف الشرف ناهد السباعي وفيدرا ، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.