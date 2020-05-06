شاهد :الظهور الأول لابنة هشام سليم المتحولة جنسيا

ظهرت “نور” ابنة الفنان المصري هشام سليم، التي تحولت جنسيا إلى ذكر بعد يومين من اعتراف والدها خلال ظهوره ببرنامج “شيخ الحارة” بشأن قصة تحول ابنته نور من أنثى إلى ذكر، وبدا ابن هشام سليم بشكل اتضح أنه أكمل مرحلة التحول.

وجاء ظهور هشام سليم وابنه “نور” من خلال مقطع فيديو كان قد تم تسجيله عبر برنامج “جعفر توك”، على شاشة “دويتشه فيله”، ويعد هذا هو أول ظهور لنجل الفنان المصري.

وتم تناقل مقطع الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ فيه هشام سليم الحديث الذي وجهه لابنه قائلا: “انت ابني.. أنا اللي جبتك للدنيا دي.. وأنا اللي لازم أقف جنبك.. ولو أي حاجة حصلت أنا موجود علشانك”.

من جانه وجه نور هشام سليم كلمة لوالده عبر فيها عن امتنانه له قائلا: “شكرا ليك يا بوبس أنا لولاك مكنتش هبقى هنا وأنت طول حياتك بتعمل اللي تقدر عليه”.

وأردف نور هشام سليم قائلا: “آه بنغلط وآه في مشاكل بينا ساعات بس أنت أبويا وهتفضل أبويا مهما حصل”، ليختتم هشام سليم قائلًا: “غصب عنك”.

وكان قد فجر هشام سليم، مفاجأة من العيار الثقيل وأعلن تحول إحدى بناته جنسيا وأصبحت ذكرا بعد خضوعها لعملية جراحية.

وحل هشام سليم، ضيفا على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، وقال إن ابنته نور خضعت لعملية تحول جنسي وأصبحت ذكرا بعد أن كانت أنثى واسمها الآن نور.

وقال سليم في البرنامج: “بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدًا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي”.

وروى سليم موقفا عن ابنته قائلا: “في يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة”، واصفا قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر “شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات” حسب قوله.

وأوضح الفنان المصري أن جميع أسرته تعامل ابنته الآن على أنه ذكر ويشجعونه على استكمال حياته كولد الآن، معبرا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الأزمة، مختتما: “عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر “.