(شاهد).. الطيار الموقوف بسبب «محمد رمضان» : سايب ليكم الحكم

(المستقلة) – منى شعلان/ نشر الفنان المصري

«محمد رمضان» ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، فى شهر أكتوبر الماضى ، مقطع فيديو له من داخل طائرة، أثناء سفره إلى إحدى الدول ، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: ” أول مرة أسوق الطيارة”، وقام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.

وتسبب هذا الفيديو حينها إلى إيقاف كابتن الطائرة عن العمل مدى الحياة ، كما صرح الفنان محمد رمضان ، أنه تعامل مع الأمر بشكل خاص مع الطيار وتم إحتواء الموقف دون أن يذكر أى تفاصيل.

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ولكن الطيار «أشرف أبو اليسر» ، كابتن الطائرة يخرج عن صمته بعد عدة أشهر ، وكشف تفاصيل الواقعة وماتم من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، قائلا : “في رحلة الفنان محمد رمضان في سبتمبر الماضي، قالي إنه هياخد صورة تذكار عشان يفرجها لابنه، واحنا طيارة خاصة، ومفيش عائق ومفيش باب فاصل، المساعد قام من كرسيه، لقيته بيقولي صورة وأفرجها لابني، ودا بيحصل وديا بينا وبينهم انهم يلتقطون صور بس لنفسهم مش للعرض أو النشر، لكن رمضان نشر الفيديو دون علمي أو موافقتي، بما يخالف جميع الأعراف والقوانين”.

وتابع : “الفيديو مفبرك، مش محمد رمضان هو اللي سايق، واحنا بنطير بالطيارة مش بنسوقها زي ما قال، والفيديو ده اتسبب في أذية لناس كتير، وقفل بيوت كتير، وأنا قلته الموضوع ده هيتسبب في مشاكل، رد وقال: لا تقلق.. كل شيء تحت السيطرة واعتبر الموضوع منتهى”.

وأضاف : ” الموضوع مانتهاش، وبقى قضية رأي عام، وإيقاف مدى الحياة، أنا ليا تاريخي، أنا مدرس في كلية الطيران، وكنت في القوات الجوية، ومش ممكن اعرض تاريخي للمسح بالأسلوب البايخ ده، والمساعد خد إيقاف سنة، وهو ملوش ذنب، سايب ليكم الحكم على الكلام ده، قدر الله وما شاء فعل”.