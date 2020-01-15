شاهد : السيسي يفتتح “قاعدة برنيس” العسكرية الأكبر في منطقة البحر الأحمر

المستقلة/ افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وقد تم إنشائها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بحسب ما نشر التلفزيون المصري في بثا مباشرا للافتتاح.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرقي مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

كما تضم القاعدة رصيفا تجاريا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض، وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

ولى عهد أبو ظبى: إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة

حضر الافتتاح محمد بن زايد وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، وتعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي..تمنياتنا لها مزيدا من التقدم والازدهار”.