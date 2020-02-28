شاهد: السفارة المصرية في تل أبيب تتلقى عزاء الإسرائيليين في مبارك

(المستقلة) – منى شعلان/ فتحت اليوم الجمعة السفارة المصرية في إسرائيل أبوابها أمام الإسرائيليين الراغبين في تقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

ونشر موقع “إسرائيل بالعربية”، التابع للخارجية الإسرائيلية ، صور للمعزيين ، عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر ، وعلق قائلا :” فتحت اليوم السفارة المصرية في إسرائيل ابوابها بوجه الإسرائيليين الراغبين في تقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي وافته المنية قبل ٣ ايام ، وبضمن الوافدين لتقديم العزاء لعائلة الفقيد والشعب المصري أفراد الجالية المصرية في اسرائيل.

من ناحية أخرى يقام الآن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، بمسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة ، بحضور عدد كبير من رجال الدولة والمسؤولين والمشاهير، ونجوم الفن.

وقد رحل عن عالمنا الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد صراع مع المرض أجرى على إثره عملية جراحية عاجلة، وتم احتجازه لأيام في العناية المركزة.