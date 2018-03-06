شاهد.. الدون كريستيانو رونالدو يطيح بالأمراء من دوري الأبطال اوروبا

(المستقلة) … ريال مدريد أصبح ريال مدريد أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

وهز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “صاروخ ماديرا” شباك الحارس الفرنسي ألفونسي أريولا، بتسديدة رأسية رائعة، بعد تمريرة بالمقاس من الجهة اليسرى من زميله لوكاس فاسكيز، الذي تلقى كرة بينية رائعة من الفنان ماركو أسينسيو، على ملعب “حديقة الأمراء”.

وعزز الدون رونالدو، الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ، تربعه على عرش صدارة هدافي النسخة الحالية للبطولة، برصيد 12 هدفا.

وأدرك الأوروغوياني أدينسون كافاني التعادل للفريق الباريسي، في الدقيقة الـ 71، عندما اصطدمت الكرة به ودخلت شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ووضع البرازيلي كاسيميرو الفريق الملكي في المقدمة مرة أخرى، قبل عشر دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.

وأصبح ريال مدريد، حامل اللقب، أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ، إثر تفوقه على باريس سان جيرمان (5-2) بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كان الميرنجي فد تغلب على ضيفه الفرنسي (3-1) في لقاء الذهاب، الذي جمعهما يوم 14 فبراير الماضي، على ملعبه “سانتياغو برنابيو”، في العاصمة مدريد.