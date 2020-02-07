شاهد: الخزعلي يطالب عبد المهدي بفرض الأمن وإرجاع هيبة الدولة

شاهد: الخزعلي يطالب عبد المهدي بفرض الأمن وإرجاع هيبة الدولة

المستقلة / طالب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة بفرض الأمن وإرجاع هيبة الدولة.

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وقال الخزعلي في تغريدة له على “تويتر”  إنه “بعد تشديد المرجعية الدينية وفي أكثر من خطبة على ضرورة حفظ الأمن وتأمين ساحات التظاهر صار لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة أن يقوم بواجبه بفرض الأمن وارجاع هيبة الدولة”.

وأضاف: “يجب على الجميع والإعلاميين خصوصاً دعمه في ذلك لإنه الحل الوحيد لإعادة الاستقرار وحفظ الدماء”.

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