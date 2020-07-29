شاهد : الحجاج يغادرون العزل الصحي قاصدين ميقات “السيل” لبدء مناسك الحج

غادر صباح اليوم (الأربعاء)، الثامن من ذي الحجة 1441هـ، حجاج بيت الله الحرام العزل الصحي المؤسسي، متجهين إلى ميقات “السيل الكبير” لبدء مناسك الحج.

وتبدأ مناسك الحج بالإحرام من الميقات، ثم يتجه الحجاج بعد ذلك لمكة المكرمة، قاصدين بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم (سبعة أشواط)، ثم السعي بين الصفا والمروة (سبع مرات).

وبعد ذلك يتجه ضيوف الرحمن إلى منى لقضاء يوم التروية، حيث سيصلّون صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً من دون جمع تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسن لهم المبيت هناك، وتلك مناسك أول أيام الحج.