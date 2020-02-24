شاهد: التريلر الرسمي لفيلم الرعب Run يتخطي 10 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

(المستقلة) – منى شعلان/ طرحت شركة Lionsgate، التريلر الرسمى لفيلم الرعب الجديد Run ، عبر القناة الرسمية على يوتيوب ، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائى المختلفة حول العالم في 8 مايو المقبل.

واحتوى تريلر الفيلم الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 17 ثانية، على الكثير من مشاهد الإثارة والتشويق ، ووصلت عدد المشاهدات لأكثر من 10 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحه.

اقرا المزيد : إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بسبب فيروس كورونا: دولتنا وقحة

ويدور فيلم الرعب الجديد Run، حول مراهقة تدرس في المنزل، والتي مع مرور الوقت تبدأ في الشعور بأن والدتها تخفى سرا مظلم، ومخيف عنها، والتي تحاول أن تكتشفه.

فيلم Run، من بطولة سارة بولسون، كيرا ألين، أونالي أميس، بات هيلي، كارتر هاينز، كلارك ويبستر، كونان هودجكنسون، إريك أثافال، برادلي ساواتزكي، ومن إخراج أنيش شاجانتي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى سيف أوهانيان.