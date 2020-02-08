(شاهد).. البرومو الرسمى لفيلم «صندوق الدنيا» للفنانة رانيا يوسف

(المستقلة) – منى شعلان/ طرحت الجهة المنتجة لفيلم «صندوق الدنيا» للفنانة المصرية«رانيا يوسف»البرومو الرسمى للفيلم ، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وتم تصنيف الفيلم للكبار فقط ، حيث ظهر على بوسترات الفيلم والبرومو الرسمي له علامة (+18)،ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى مصر يوم 19 فبراير الجاري.

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ويدور فيلم «صندوق الدنيا» حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل ، ويعرض مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم من سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، والإخراج لعماد البهات.

من ناحية أخرى ، يعرض حاليا للفنانة «رانيا يوسف»فيلم «دماغ شيطان» بدور العرض المصرية ، وحصد إيرادات ضعيفة خلال 15 يوما ، وصلت إلى 80 ألف جنيه.

فيلم «دماغ شيطان» يتناول الأحوال الاجتماعية التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التى سيطرت على المصريين، الفيلم بطولة باسم سمرة ،رانيا يوسف ،سلوى خطاب عمرو عابد ، وليد فواز ، ياسر الزنكلونى وضيفة شرف مى فخرى وأشرف طلبة، والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل.