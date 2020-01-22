شاهد : البرومو التشويقي للمسلسل الأضخم “نمرة اتنين” بمشاركة كبار النجوم

المستقلة / منى شعلان/ روجت الفنانة المصرية منى زكي، لمسلسها الجديد”نمرة اتنين” ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، حيث نشرت مجموعة من الصور ، وعلقت قائلة: ” نمرة اتنين .. مشروع درامي مختلف هتشوفوه قريب”.

من ناحية أخرى أعلنت الشركة المنتجة The Producer أن العمل الجديد يضم كوكبة ضخمة من نجوم الوطن العربي من تمثيل وكتابة وإخراج، ويعرض عبر شاهد.

المسلسل من إنتاج شركة The Producer لهاني أسامة، ويحمل اسم “نمرة اتنين” وهو فكرة وتأليف آدم عبد الغفار وشارك في كتابة السيناريو والحوار كل من مريم نعوم، وائل حمدي، آدم عبدالغفار، سارة طيبة، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم منهم منى زكي، منة شلبى ، آسر ياسين ، نيللي كريم، عمرو يوسف، شيرين رضا، أحمد مالك، أمينة خليل، صبا مبارك، عادل كرم، إياد نصار.

كما يشارك في الإخراج طارق العريان، تامر محسن، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر خضير، أحمد النجار، آدم عبدالغفار.

وتدور أحداث فى إطار رومانسى ، كما يشمل 6 مدن عربية وهم الرياض، جدّة، القاهرة، الجونة، بيروت ودبي.

وحلقات المسلسل منفصلة متصلة، بحيث تطرح كل حلقة قصة مختلفة عن الأخرى، وتضم كذلك كل حلقة طاقم من الممثلين والمخرجين العرب الذي يختلفون عن الحلقات الأخرى.