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شاهد : الاردن ترحب بأمير قطر بـ نحرها للجمال على الطرقات

شاهد : الاردن ترحب بأمير قطر بـ نحرها للجمال على الطرقات

المستقلة /انشغلت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بالترحيب بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني، والتي تعد الأولى بعد عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

 

ودشن نشطاء على المنصات التواصلية وسماً خاصاً بهذه المناسبة، حمل عنوان “#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني”، مسجلاً تداولاً عالياً “ترند”.

كما بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأردنيين نحروا جمالاً على الطريق السريع الذي سيمر منه موكب الملك والشيخ تميم، فيما اعتبر لفتة مودة منهم.

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