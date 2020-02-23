شاهد : الاردن ترحب بأمير قطر بـ نحرها للجمال على الطرقات

المستقلة /انشغلت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بالترحيب بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني، والتي تعد الأولى بعد عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

ودشن نشطاء على المنصات التواصلية وسماً خاصاً بهذه المناسبة، حمل عنوان “#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني”، مسجلاً تداولاً عالياً “ترند”.

كما بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأردنيين نحروا جمالاً على الطريق السريع الذي سيمر منه موكب الملك والشيخ تميم، فيما اعتبر لفتة مودة منهم.

أردنيون ينحرون جمالا على طريق المطار لدى مرور موكب أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وصل إلى #الاردن في زيارة رسمية وكان في استقباله بمطار الملكة علياء أخيه جلالة الملك #عبدالله_الثاني ..#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني pic.twitter.com/xuOFWl68KT — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 23, 2020