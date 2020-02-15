شاهد: الإعلان التشويقى للجزء الرابع من مسلسل Stranger Things

(المستقلة) – منى شعلان/طرحت شبكة “نتفليكس”، الإعلان التشويقي للموسم الرابع من مسلسل الغموض والفانتازيا “Stranger Things”، ومن المقرر عرضه خلال شهر فبراير الجارى.

وقد حقق الفيديو بعد ساعات 24 ساعة من عرضه أكثر من 6 مليون مشاهدة، وكشف المقطع الدعائي، عن مصير هوبر “ديفيد هاربر” الذي ظهر على قيد الحياة لكنه مسجون حاليًا في روسيا، بعد أن سادت اعتقادات بأنه قد قتل في نهاية الموسم الثالث ، ومن المنتظر أن يشهد الجزء الجديد من العديد من المفاجآت التي يترقبها الجمهور.

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وقد حقق مسلسل “Stranger Things” شهرة واسعة منذ عرض أولى حلقاته في عام 2016 على شبكة “نتفليكس”، وتدور أحداث المسلسل في مدينة صغيرة حيث يعرف الجميع بعضهم، تبدأ سلسلة غامضة من حوادث اختفاء الأطفال، فتبث القهر والدموع داخل مجتمع المدينة الطيب السلمي، وفي ظل هذا يتلاقى ظلام الوكالات الحكومية الفاسدة مع قوى خارقة حاقدة ليعُمان المدينة، بينما يحاول عدد قليل من السكان المحليين إدراك أن هناك أكثر مما تراه عيونهم يتسبب في كل هذه الأحداث الغامضة.

ويشارك في البطولة: كاليب ماكلوجلين، جاتين ماتارازو، ناتاليا داير، ميلي بوبي براون، فين وولفارد، ديفيد هاربر، ومن ﺇﺧﺮاﺝ روس ومات دوفر.