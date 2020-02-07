(شاهد).. الأغاني الشعبية المصرية بين هجوم نجوم الصف الأول والاكتساح الجماهيري

(المستقلة) – منى شعلان/ على الرغم من إنتشار فن «المهرجانات الشعبية»، بقوة داخل المجتمع المصري، إلا أن مطربي المهرجانات يبحثون عن فرصة لهم فى الإعتراف بهم وبفنهم ، داخل المجتمع الفني، واعتمادهم رسميًا داخل نقابة المهن الموسيقية.

وبين ترحيب المجتمع ورفض النقابة لهم ، يقفون حائرين من أمرهم ، فمن جانبه وصف الفنان الكبير «هاني شاكر» ، نقيب المهن الموسيقية ، فن المهرجانات أنه إسفاف وابتذال ، مشيراً ليس هناك أغانٍ تسمى أغاني المهرجانات، فهى تدمر الذوق العام، مضيفا أن مطربي المهرجانات ليست لديهم مؤهلات فنية ولا مواهب حقيقية حتى يقف بجانبهم .

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كما اعتبر الموسيقار الكبير «حلمى بكر» أن انتشار أغانى المهرجانات ، يشبه انتشار أفلام المقاولات فى السينما فترة التسعينيات ، ولا يجب أن نستسلم لمقولة الجمهور عاوز كده، بل يجب أن نرقى بالناس وبذوقهم.

وكانت نقابة الموسيقيين ، قد أصدرت قرارًا بمنع 16 من مطربى المهرجانات من الغناء أو إقامة حفلات، وهم: حمو بيكا، مجدى شطة، حنجرة، كزبرة، الزعيم، بصلة، الصواريخ، العفاريت، وزة، مطرية، الديزل، العصابة، عمرو حاحا، علاء فيفتى، شواحة، الكعب العالى، ابوليلة، اندرو الحاوى.

وهو الأمر الذى رفضه «حمو بيكا» مطرب المهرجانات ، وحاول إقتحام النقابة ، وهدد بتحطيمها من أجل حصوله على تصريح بالغناء، وردت نقابة المهن الموسيقية بأن بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمى بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء.

وبالنظر إلى التقرير السنوى لمحرك البحث Google عن أهم الموضوعات الأكثر بحثا فى عام 2018 نجد أن مهرجان «لأ لأ» لفريق الصواريخ ، فى المرتبة الأولى، ويليه فى المركز الثانى مهرجان «أنا جدع» لفرقة نجوم مصر.

كما احتلت 7 أغاني مهرجانات شعبية قائمة أكثر 50 أغنية سماعا على تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود» ، ويستحوذ مطرب المهرجانات «حسن شاكوش» على 5 منها، وأولها هي أغنية «بنت الجيران» حيث حققت 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط ، وباقي الأغاني بالترتيب هي :مهرجان شمس المجرة لعمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش، تليها أغنية سامونيلا للفنان تميم يونس، ومهرجان كارثه كارثه لحمو بيكا وحسن شاكوش، ومهرجان آخر للثنائى وداع يا دنيا وداع ، وكذلك مهرجان انتى سارقة القلب سرق لحمو بيكا وشاكوش، وآخرهم مهرجان مساء النقص لحمو بيكا وعمر كمال وعلي قدورة.

كما حصد مهرجان «بنت الجيران» 64 مليون مشاهدة ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وأصبح منتشرا بين الأطفال والشباب ، وأيضا على موقع التيك توك الشهير ، وفى الأفراح والمناسبات، ربما أكثر مهرجان شعبى يتخذ شهرة واسعة بهذا الشكل الكبير ، على الرغم من إقتباس لحن الأغنية ، من أغنية «حاجة مستخبية» للمطرب المصري «محمد حماقي» وقدم شاكوش وعمر كمال ، المشارك معه بغناء مهرجان بنت الجيران، إعتذارا رسميًا لحماقى ، على أخذ اللحن ، الذى بفضله نجح المهرجان .

ويواجه «حسن شاكوش» أزمة مع النقابة بعد تصريحه بأنه معتمد بها ، إلا أن النقابة نفت الأمر ، وأكدت إن شاكوش ، خاض امتحان النقابة، ولكن حتى الآن النتيجة لم تظهر بعد، حيث تعرض النتائج على مجلس النقابة لاعتمادها أو تعديلها.