شاهد: اقتراحات نجوم الفن لحل الأزمة بين مطربي المهرجانات ونقابة الموسيقيين

اول مره أتكلم وأقول رأيي المتواضع في اي حاجه بتحصل ! الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي ف الاستاد وعيد الحب .. ١- انا مش مع وقف مغني خد تصريح قبل كدا من الرقابه وبيقدم لون شعبي وليه جمهور عريض .. بالعكس انا مع احتضانه والاتفاق معاه بإنه يختار كلمات الاغنيه بعنايه طالما انا عندي يقين انه ممكن يفيد البلد في تقويم الجمهور .. قصدي نلعبها بصياعة ويبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقي وشعبي وسهل برده . ٢- اتنين بقى .. الاستاد دا مكان مهم جدا .. حرم كروي اذاً اي حفله بتتقدم فيه لازم تبقى على قدر وضعه لانه كمان الحفله بتتعرض على الهوا. وانا مش شايفه من رايي ان الحفله اساساً مكانها الاستاد بس اذا افترضنا ان مافيش غيره، يبقى لازم ننتقي المغنيين والفنانين بقى . حفلة معروضه ع الهوا ل شعب كامل يبقى انا اللي اختار واجهة للعالم وللشعب . مغني مصري ناجح في بلده وناجح عالميا" مش مغني مهرجانات لانه دا لون من الوان الغنا لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسمله شخصيه من سنين السنين .. فكرة الاختيار والتوقيت والمكان … هو دا الصح لكن تمنع مغني ليه جمهور يغني انا مش شايفه ان دا حل ! الحل هو الاحتضان وانه يتوجه صح طالما ليه جمهور عريض وممكن نستفيد منه . شكرا