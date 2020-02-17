شاهد: اقتراحات نجوم الفن لحل الأزمة بين مطربي المهرجانات ونقابة الموسيقيين

(المستقلة) – منى شعلان/ آثار قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، بمنع التعامل مع مطربي المهرجان نهائيا ، ووقف نشاطهم ، غضب البعض من نجوم الفن والإعلام، وخاصا أن المهرجانات الشعبية لها جمهور عريض.

وعلقت الفنانة المصرية لقاء الخميسى، عن بعد قرار نقابة المهن الموسيقية ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، حيث نشرت صورة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وعلقت قائلة: “أول مره أتكلم وأقول رأيى المتواضع فى أى حاجه بتحصل .. الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي فى الاستاد وعيد الحب” ، أنا مش مع وقف مغنى خد تصريح قبل كدا من الرقابة وبيقدم لون شعبي وليه جمهور عريض .. بالعكس انا مع احتضانه والاتفاق معاه بإنه يختار كلمات الاغنيه بعنايه طالما انا عندى يقين انه ممكن يفيد البلد في تقويم الجمهور .. قصدي نلعبها بصياعة ويبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقى وشعبي وسهل برده”.

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وأضافت: “اتنين بقى .. الاستاد دا مكان مهم جدا .. حرم كروى اذن أى حفله بتتقدم فيه لازم تبقى على قدر وضعه لأنه كمان الحفلة بتتعرض على الهوا.. وانا مش شايفة من رأيى ان الحفلة اساساً مكانها الاستاد بس اذا افترضنا ان مافيش غيره .. يبقى لازم ننتقى المغنيين والفنانين بقى .. حفلة معروضه ع الهوا لشعب كامل يبقى انا اللى اختار واجهة للعالم وللشعب”.

وتابعت: “مغني مصري ناجح في بلده وناجح عالميا” مش مغني مهرجانات لانه دا لون من الوان الغنا لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسمله شخصيه من سنين السنين ..فكرة الاختيار والتوقيت والمكان … هو دا الصح .. لكن تمنع مغنى ليه جمهور يغني انا مش شايفه ان دا حل .. الحل هو الاحتضان وانه يتوجه صح طالما ليه جمهور عريض وممكن نستفيد منه .. شكرا”.

ومن جانبها علقت الإعلامية بسمة وهبة ، من خلال فيديو لها عبر حسابها على إنستغرام ، قائلة :”مش قادرة أتخيل كل ذلك الهجوم على شخص مطرب اسمه حسن شاكوش، يغنى أغانى مهرجانات ، نحن أمام واقع موجود، ونسبة كتيرة تسمع تلك الأغانى، وليس هناك فرح ولا حفلة في مصر على فكرة إلا لازم تلاقى فيها أغانى حسن شاكوش أو أغانى المهرجانات.

وأضافت: “والناس مبسوطة وتحس إن ده سعادتها وإن ده فرحها فعلا .. أختلف أتفق تحب أغانى المهرجانات تكرهها ولكن الحقيقة ..صعب جدا الوصول لدرجة الهجوم بتلك الطريقة والمنع والتصاريح والكلام على أنهم أخدوا فلوس أد أيه.. خلو كل واحد في حالة يا جماعة وصلنا إلى مرحلة بنحقد فيهاشخص جايله خير ورزق”.

كما اقترح السيناريست عمرو محمود ياسين على نقابة الموسيقيين، أن تكون هناك رقابة على كلام أغانى المهرجانات، ولكن منعها شئ لايستوعبه ، وكتب ياسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، قائلا : ” لو مشكلة المهرجانات في الكلمات ليه مايتعملش رقابه ع الكلمه؟ ولا في مشاكل تانيه؟ إنما المنع التام فده شيء لا استوعبه في عام ٢٠٢٠.

من ناحية أخرى أصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر ، أمس، تنبيها هاما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه : إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ”مستمعى الغريزة”، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح البيان : ان شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد النقيب، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.