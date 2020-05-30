شاهد اخر ظهور للفنان حسن حسني قبل رحيله

رحل فجر السبت الفنان المصري القدير حسن حسني صاحب الـ89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل لمدة يوم كامل داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وسجّل آخر ظهور للفنان حسن حسني، خلال صورة نشرها الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين، وظهر حسني بإطلالة شبابية مبتسماً ومرتديًا تيشيرت أصفر.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور للنجم حسن حسنى على الشاشة كان عندما تم تكريمه في نهاية ديسمبر الماضي، أي قبل 6 أشهر، حينها عبّر عن سعادته وامتنانه بالتكريم الذي تمنى حضوره قبل رحيله.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور تكريم الفنان المصري، حسن حسني، من قبل نقابة المهن التمثيلية، على هامش الدورة الرابعة من مهرجان النقابة المسرحي بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي يقدمه الفنان حسن حسني، يحكي تاريخه السينمائي منذ بداياته بشكل كوميدي نال إعجاب الحضور، وتفاعلوا معه بالكثير من الضحكات والتصفيق.

وأعرب حسني أثناء كلمته بالحفل عن فخره بالتكريم، قائلا إنه جاء من أهله وناسه بنقابة المهن التمثيلية التي ينتمي لها، وأنه ممتن كثيرا إلى أشرف العبقري نقيب الممثلين صاحب فكرة تكريمه.