شاهد اخر صور جمعت “حسن نصر الله” و “قاسم سليماني” في يناير 5, 2020 شارك الخبر المستقلة / بالصور :آخر صور الجنرال سليماني مع السيد حسن نصر الله قبل انطلاقه الى سوريا و من ثم العراق . إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار فيديو : لحظة دخول ومقتل لص داخل فيلا “نانسي عجرم” اخر الاخبار ليفربول يفوز بصعوبة على ايفرتون ويتقدم بهدف وحيد اخر الاخبار نصر الله : الامريكيون خسروا العراق بقتل سليماني وابو مهدي اخر الاخبار 100.000 درجة وظيفية للعقود والأجراء اليوميين في اللجنة المالية النيابية التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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