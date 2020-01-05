شاهد اخر صور جمعت “حسن نصر الله” و “قاسم سليماني”

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المستقلة / بالصور :آخر صور الجنرال سليماني مع السيد حسن نصر الله قبل انطلاقه الى سوريا و من ثم العراق .

 

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