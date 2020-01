شاهد: اختراق موقع حكومي امريكي على يد هكر “ايراني” وبث رسائل تهديد وتوعد

المستقلة/ اخترقت مجموعة قالت إنها لقراصنة إيرانيين السبت الموقع الالكتروني لوكالة فدرالية أميركية غير معروفة، بنشرها رسائل تعد بالثأر لموت الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمر بها الرئيس دونالد ترامب.

وحجبت صفحة تحمل صورا للمرشد الأعلى للجهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وللعلم الإيراني، الصفحة الرئيسية لموقع البرنامج الفدرالي لمكتبة الإيداع (فيدرال ديبوسيتري لايبريري بروغرام).

BREAKING: US govt website for the Federal Depository Library Program is down, images show message claiming to be from Iran Cyber Security Group Hackers @FoxNews pic.twitter.com/QNdZ9F0kGa

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) January 5, 2020