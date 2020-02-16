شاهد : إيفانكا ترامب بالحجاب في أبوظبي

إيفانكا ترامب بالحجاب في أبوظبي

المستقلة / وصلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الإمارات العربية المتحدة، السبت، حيث التقت هناك مع عدد من سيدات الأعمال.

وقامت إيفانكا ترامب بعمل زيارة إلى إمارة أبوظبي، وذلك قبيل انطلاق المنتدى العالمي للمرأة، الذي يستمر لمدة يومين في دبي، إذ ستلقي خطابها الرئيسي يوم الأحد، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وفي أبوظبي، التقت “ترامب” مع قادة الأعمال في متحف اللوفر، قبل أن تقوم بجولة داخل أروقته، ثم زارت جامع الشيخ زايد الكبير، وهو أكبر مسجد في البلاد.

وحرصت إيفانكا ترامب خلال زيارتها لجامع الشيخ زايد، على اتباع التقاليد الإسلامية، بارتداء الحجاب وتغطية شعرها.

ومن المقرر أن تجتمع إيفانكا ترامب، التي تعمل كمستشارة في البيت الأبيض، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي متحف اللوفر، ناقشت إيفانكا ترامب، مع سيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين، التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، وكنن من أبرز الحاضرات، ريم الهاشمي، وزير الدولة للتعاون الدولي و نورا الكعبي، وزيرة الثقافة، ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، سارة الأميري.