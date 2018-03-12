شاهد .. إيجى أزاليا بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء لحفل iHeartRadio

(المستقلة) … ظهرت مغنية الراب إيجي أزاليا علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز iHeartRadio Music، حيث اطلت أزاليا بإطلالة مثيرة حسبما وصفها موقع justjared.

إيجي أزاليا بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء لحفل iHeartRadio

إيجي أزاليا بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء لحفل iHeartRadio

إيجي أزاليا بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء لحفل iHeartRadio

إيجي أزاليا بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء لحفل iHeartRadio

إيجي أزاليا بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء لحفل iHeartRadio

تضم قائمة الفائزين بجوائز ” iHeartRadio Music Awards ” عدد من النجوم ، حيث ينال النجم العالمي بون جوفي جائزة ” iHeartRadio Icon Award ” وهي واحدة من أهم الجوائز في عالم الموسيقي والغناء ، أما النجمة الشابة كاميلا كابيلو فمن المقرر أن تنل جائزة ” Fangirls Award ” و التي تقدمها لوريال باريس وذلك تكريما لكاميلا التي استطاعت أن تثير ضجة كبيرة في عالم صناعة الموسيقي .

أيضا يتم تكريم CHANCE THE RAPPER البالغ من العمر 24 عاما ، فمن المقرر أن ينال “Innovator Award ” .