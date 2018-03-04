شاهد .. إليسا تمنح قلبها لمتسابق برنامج “ذا فويس”

(المستقلة) … من جديد عاد السباق بين المدربين الأربعة هذا الأسبوع، من أجل الفوز بأجمل الأصوات المشاركة في برنامج ذا فويس الذي يعرض عبر شاشة MBC.

حيث شهدت حلقة السبت منافسة شديدة بين عاصي الحلاني وإليسا وأحلام ومحمد حماقي من أجل الحصول على الأصوات، قبل أن تفاجئ إليسا الجميع بحركة غير متوقعة.

حدث ذلك بعدما انتهى المتسابق السوري أحمد الحلاق من الغناء، والتفت له المدربون الأربعة، إلا أن إليسا توجهت إليه على المسرح كي تهديه “قلبها”.

ووقفت إليسا أمام المتسابق وهي تمسك بصندوق خاص بها، ثم قالت له “وحياتك اخدتلي قلبي لها الدرجة”، ثم أخرجت من الصندوق قلبا أحمر وضعته على قلبها ثم منحته بعدها إلى المتسابق.

إليسا طلبت من الحلاق أن ينضم إلى فريقها وتوجهت بعدها إلى المقعد الخاص بها، إلا أن المفاجأة جاءت في تفكير المشترك بالعرض، وهو ما دفع أحلام إلى التعبير عن دهشتها، حيث أكدت للمتسابق السوري أن إليسا منحته قلبها، وهو الآن ما زال يفكر.

هذا الأمر دفع المشترك لاختيار إليسا، وهو ما جعل أحلام تبارك لإليسا وتعلق قائلةً “أيوه هيك”.