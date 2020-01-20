شاهد إغلاق مطعم في أبوظبي لمخالفته معايير السلامة الغذائية

وخالفت المنشأة القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء، حيث لم تلتزم بالحفاظ على المستوى الصحي للمطعم ما يؤثر سلبا على الغذاء وصحة المستهلك.

ومن أبرز المخالفات هي عدم تطبيق الاشتراطات من خلال عرض أطعمة جاهزة للتقديم وعالية الخطورة في حافظات غير مناسبة، ووجود أغراض شخصية في مخزن المواد الغذائية وغير الغذائية، كما وجهت أربع مخالفات بحق المنشأة في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2020.

وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان أصحاب المنشأة افتتاح المطعم مرة أخرى بعد استيفائها لجميع المتطلبات اللازمة وتخلصها من أسباب المخالفات.

أصدرت @adafsa_gov يوم الخميس الماضي قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مطعم ومخبز ساوث إيست – فرع» بمدينة أبوظبي، نظراً إلى مخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً إلى خطورتها على الصحة العامة. pic.twitter.com/WWDuOewzcW — الرؤية – الإمارات (@alroeya_uae) January 20, 2020

وشجعت هيئة السلامة الغذائية بالإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في مطعم أو عند الشك في محتويات المنتج الغذائي.