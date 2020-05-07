شاهد : إعلامي خليجي يشتم الوافدين المصريين

توجه الإعلامي الكويتي مشاري بويابس بالشتائم والإهانة للوافدين المصريين في بلده، ما عرضه لموجة قاسية من الانتقادات.

وأكد بويابس في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” أنه كان ليدفع القوات الخاصة إلى التعامل معهم لو كان وزيراً للداخلية.

وقال: “موكلينكم، مشربينكم ومنومينكم… بلدك مش عاوزاك، أنا أعملك إيه؟”، مضيفا: “في بلد تاني تاخذ الجزمة على دماغك”.

وأشار بويابس إلى أنه على الوافدين التوجه بالشكر لبلده، متهماً إياهم بالتسبب بخراب البلد.

وشاهد الفيديو أكثر من 34 ألف متابع في مدة قصيرة. واعتبر الكثير من هؤلاء أن أسلوب الإعلامي غير لائق وتوجهوا إليه بانتقادات لاذعة جداً.

ويشار إلى أن قضية الوافدين تتفاعل في الكويت منذ أطلقت الفنانة حياة الفهد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأنهم. كما علق عليها الفنان طارق العلي الذي دعا السلطات المعنية في الكويت إلى ترحيلهم لأن أمن البلد وهيبته أكثر أهمية من العلاقات الدبلوماسية بحسب قوله.