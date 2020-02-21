شاهد: إطلالة رانيا يوسف بمهرجان الفجيرة.. والجمهور: حلو الاستايل

(المستقلة)- منى شعلان/ شاركت الفنانة رانيا يوسف، في حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، بالإمارات، وظهرت الفنانة المصرية بإطلالة ناعمة ورقيقة خلال مشاركتها.

واختارت الفنانة، الظهور بفستان «بينسل»، من اللون الأبيض غطى ركبتيها، وتميز الفستان بالبساطة، لا يوجد به تطريز أو نقوشات.

الصور تفاعل معها رواد “السوشيال ميديا”، وكان من بين التعليقات عليها، “إيه الرقة دي”، و”حلو أوي الاستايل ده”.

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يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، تقام في الفترة من 20 إلى 28 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة.

انطلقت، مساء الخميس، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسى بدولة الإمارات العربية، وهو الحفل الذى أحياه وحضره باقة مميزة من نجوم الفن المصرى والعربى، وقد كان هناك حضورًا مميزًا للنجم الإماراتى حسين الجسمى، والمطربة أحلام.