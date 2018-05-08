شاهد .. إطلالة “ذهبية” لكيم كارداشيان خلال مشاركتها فى حفل “ميت جالا”

(المستقلة) … ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بإطلالة “ذهبية” فى حفل “ميت جالا” المقام فى متحف المتروبوليتان للفنون فى مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت وكالات الأنباء العالمية، صور تظهر لحظة وصول نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إلى الحفل وهى ترتدى فستان ذهبى اللون.

و”ميت جالا” حفلًا سنويًا يقام لجمع التبرعات لصالح متحف المتروبوليتان للفنون فى مدينة نيويورك، ويمثل الافتتاح الكبير لمعرض الأزياء السنوى، وفى كل عام يكون على الضيوف اختيار أزيائهم لتتناسب مع موضوع المعرض.

إطلالة كيم كارداشيان

الفستان الذهبي

النجمة كيم كارداشيان

فستان كيم كارداشيان

كيم كارداشيان