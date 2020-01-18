شاهد: إطلالة جريئة للفنانة “بسمة”.. والفنانة مني زكي تعلق: رائعة

المستقلة/ منى شعلان/ ظهرت الفنانة المصرية بسمة، بنيولوك جديد ، فى أحدث ظهور لها ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت صورة جديدة لها ، وعلقت قائلة :” عقد جديد شعر جديد وعقبال بدايات جديدة” ، حيث ظهرت خلال الإطلالة مرتدية جاكيت فرو باللون الازرق ، وغيرت لون شعرها للون الأسود، واضعة مكياجا جرئ .

وحازت إطلالتها على إعجاب متابعيها ، وأيضا بعض الفنانات حيث علقت كل من الفنانة منى زكى قائلة :” رائعة “، وأيضا الفنانة فريال يوسف بنفس القول، كما علقت الفنانة الكبيرة سوسن بدر ، قائلة :” قمر”، والفنانة ريهام عبد الغفور قائلة :”وااو”.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة ، فيلم “رأس السنة”، الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وشاركها البطولة الفنان إياد نصار، والفيلم من إخراج محمد صقر.