شاهد: إطلالة الفنانة أصالة قبل حفلها بالسعودية الليلة

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صورا لها من حفلها الذى سيقام الليلة ، بالمملكة العربية السعودية ، ضمن فعاليات ليالى القصيم .

وأطلت أصالة ، على جمهورها ،بإطلالة رقيقة ، ورشيقة أيضا ، بعد فقدانها الكثير من وزنها بشكل ملفت ، مرتدية فستانا أسود اللون ، وإعتمدت على تسريحة شعر مختلفة، ومكياجا هادئا.

ومن المقرر أن يشارك الفنان السعودى عبادى الجوهر ، الفنانة أصالة ، الحفل المقام، على أرضية الملك عبدالله في بريده، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من عشاق الفنانين الخليجين.