شاهد : إطلاق سراح شقيق الفنانة العراقية بعد أيام من اختطافه في بغداد

إطلاق سراح شقيق الفنانة آلاء حسين بعد أيام من اختطافه في بغداد

المستقلة/ أُطلق سراح شقيق الفنانة العراقية آلاء حسين “إبراهيم” اليوم الخميس بعد أيام على اختطافه في بغداد على أيدي جهات مجهولة.

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وقالت حسين في تعليق لها عبر منصة إنستغرام إنه “تم إطلاق سراح أخي إبراهيم، شكراً لكل من قلق وتواصل وأبدى المساعدة منذ يوم الأحد الماضي، الحمد لله على عودته رغم تعبه والكدمات والجروح في جسمه”.

وكان أبراهيم حسين والذي يعمل كمتطوع مسعف في التظاهرات قد اختطف قبل هذه المرة بسبب مشاركته في الاحتجاجات بعد الاختطاف الأول قبل أسابيع، لكن في هذه المرة تعرض للتعذيب وفقاً للصور التي أرسلها مختطفوه لأهله.

ويتعرض الناشطون في التظاهرات التي يشهدها العراق منذ 4 أشهر إلى ملاحقات واعتقالات واغتيالات من أطراف مجهولة في محاولة لتقويض حركة الاحتجاجات في العراق.