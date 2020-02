شاهد : إطلاق سراح شقيق الفنانة العراقية بعد أيام من اختطافه في بغداد

View this post on Instagram

الحمدلله يارب لا تراويها لأحد ما اتمنى احد يمر بيها ، فرة المستشفيات و كل كم ساعة يروح واحد يگابل شاشات الطب العدلي اسم الله و تنتظر يردولكزخبر ، موت بطيء من يوم الاحد لا راحة لا نوم، يالهي لا تعيدها و لا يشوفها بشر، شكراً لكل من ساعد شكراً لكل من تواصل شكراً لكل من سأل، لا اله ااا الاه مااعرف اكتب شي غير يارب رجع شكو مفقود لأهله، كون محد يشوف حرگتنه نمشي بالشوارع اول ليلة للصبح ندور على شخط سيارة لو بوش طلقة لو كاميرات