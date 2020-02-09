شاهد إصابة الممثلة الكويتية جواهر بمرض قاتل
إصابة الممثلة الكويتية جواهر بمرض قاتل
المستقلة / فاجأت الممثلة الكويتية جواهر جمهورها بخبر حزين، حين أعلنت إصابتها بمرض السرطان، عبر صفحتها على مواقع التواصل.
حيث نشرت جواهر صوراً لها من داخل المستشفى، الذي تتلقى فيه العلاج، وعلقت عليها قائلة: “يأتي بها الله إن الله لطيف خبير”.
ونشرت صورة أخرى تعبر عن الناجين من مرض السرطان، وعلَّقت عليها بالقول: “إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب”.
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الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره . . ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا 🙏🏻 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم
بدورها، كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان، تفاصيل أكثر عبر نشرها صورة لجواهر عبر صفحتها على تطبيق “انستغرام” وعلقت عليها: “الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره. ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا”.
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