شاهد إصابة الممثلة الكويتية جواهر بمرض قاتل

إصابة الممثلة الكويتية جواهر بمرض قاتل

المستقلة / فاجأت ​الممثلة الكويتية جواهر​ جمهورها بخبر حزين، حين أعلنت إصابتها بمرض ​السرطان​، عبر صفحتها على مواقع التواصل.

حيث نشرت جواهر صوراً لها من داخل المستشفى، الذي تتلقى فيه العلاج، وعلقت عليها قائلة: “يأتي بها الله إن الله لطيف خبير”.

ونشرت صورة أخرى تعبر عن الناجين من مرض السرطان، وعلَّقت عليها بالقول: “إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب”.

بدورها، كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان، تفاصيل أكثر عبر نشرها​ صورة لجواهر عبر صفحتها على تطبيق “انستغرام” وعلقت عليها: “الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره. ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا”.