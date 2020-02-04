شاهد : إسرائيل تنعى نادية لطفي

المستقلة / نعت إسرائيل الفنانة المصرية، نادية لطفي، التي رحلت اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

غرد حساب “تويتر” الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل: “وداعا نادية لطفي الفنانة المصرية القديرة وحسناء الشاشة، التي كحلت الافلام المصرية التي اعتاد الجمهور في إسرائيل مشاهدتها أيام الجمعة”.

وداعا #ناديا_لطفي الفنانة المصرية القديرة وحسناء الشاشة التي كحلت الافلام المصرية التي اعتاد الجمهور في #إسرائيل مشاهدتها ايام الجمعة. اتحفتنا بانتاجها السينمائي الغزير. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته. pic.twitter.com/yzu9r9b4rH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 4, 2020

وتابع عن الفنانة الراحلة: “أتحفتنا بإنتاجها السينمائي الغزير، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

بمزيد من الحزن والأسى رحلت عنّا الفنانة القديرة #نادية_لطفي التي قدمت أعمالًا سينمائية خالدة كما قدمت للإنسانية أعمالًا عظيمة بتأريخ السينما المصرية وتعد بحق من أهم ممثلات العصر الذهبي للسينما المصرية ونحن في #إسرائيل اعتدنا متابعة افلامها كل يوم جمعة عبر شاشة التلفاز الاسرائيلي pic.twitter.com/Ot5mIZ7aCz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2020

وتوفت اليوم الثلاثاء، نادية لطفي، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد مشوار سينمائي طويل مرصع بباقة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية.