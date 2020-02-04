شاهد : إسرائيل تنعى نادية لطفي

شاهد : إسرائيل تنعى نادية لطفي

المستقلة / نعت إسرائيل الفنانة المصرية، نادية لطفي، التي رحلت اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

غرد حساب “تويتر” الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل: “وداعا نادية لطفي الفنانة المصرية القديرة وحسناء الشاشة، التي كحلت الافلام المصرية التي اعتاد الجمهور في إسرائيل مشاهدتها أيام الجمعة”.

 

وتابع عن الفنانة الراحلة: “أتحفتنا بإنتاجها السينمائي الغزير، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

 

وتوفت اليوم الثلاثاء، نادية لطفي، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد مشوار سينمائي طويل مرصع بباقة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

 

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