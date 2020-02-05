(شاهد).. إبنة «عمر الحريري» تطرح أغنية

ردًا على «سالمونيلا»

(المستقلة) – منى شعلان/ طرحت «بيريهان عمر الحريري» ابنة الفنان المصري الراحل«عمر الحريري» أغنية جديدة ، بعنوان «عشان كده قولت لأ» وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وجاءت فكرة الأغنية ردًا ، على أغنية «عشان تبقي تقولي لأ» لمخرج الإعلانات المصري «تميم يونس» ، والتى طرحها منذ شهر تقريبا، وحققت نسبة مشاهدة عالية ، وأحدثت جدلا كبيرا نظرا لأنها ضد المرأة.

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لذلك قررت «بريهان» أن ترد عليه ، بطريقتها الخاصة ، وتحاربه بنفس سلاحه وهو الغناء، وتقول عبر أغنياتها «عشان كده قولت لأ» : بتجر رجلي ببيتزايا و حمام بتكييف ، و تزووم و تبرق و بتعمل قال يعني مخيف، طباهدي حبيبي تعالي صرحني و متخبيش،حصل ايه في طفولتك خلاك تبقى مريض و عنيف، دا فكرها سيبه و انا دايبه و هموت عليه.. كان يوم اسود لما قابلتك و طلبت لاتيه، وجيبلي عسيلي بيلومني و يقولي ليه.

من ناحية أخرى ، رحب «تميم يونس» بالأغنية ، وأعاد نشرها عبر حسابه بموقع “فيس بوك”، وعلق قائلا :” مجهود رهيب، احلى رد إلى الآن”.

يشار إلى أن «بيريهان عمر الحريري» تبلغ من العمر 22 عامًا، ووالدتها الفنانة المغربية رشيدة رحموني،ووالدها الفنان الكبير عمر الحريري ، الذى رحل عن عالمنا في 16 أكتوبر 2011، بعد صراع مع المرض.