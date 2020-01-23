شاهد: أول ظهور لحفيد الفنان “عادل إمام” برفقة والده

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ،مقطع فيديو لحفيد الفنان الكبير “عادل إمام” ، ونجل المخرج رامي إمام .

ويبدو أنه يسير على خطي والده ، وقام بإخراج أول فيلم قصير له ، وأعرب من خلال مقطع الفيديو المتداول ، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية تجاه فيلمه ، كما ظهر المخرج رامي إمام برفقته وعلق قائلا :” يا جماعة أنا جبتالكم العريس بتاع الفيديو، شكرا ياجماعة عادل إمام جونيور لأول مرة”.

من ناحية أخرى ، يشارك المخرج عادل إمام ، فى الموسم الرمضانى المقبل ، بمسلسل “فلانتينو” ، بمشاركة الفنان عادل إمام ، دلال عبد العزيز ،داليا البحيرى،رانيا محمود ياسين،هدي المفتى، ومن تأليف أيمن بهجت قمر ، وتم الإنتهاء من تصوير العمل كاملا .