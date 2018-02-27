شاهد.. أول سيلفى لـ شيكاغو ابنة كيم كارداشيان عبر إنستجرام

(المستقلة) … أثارت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، جدلا وانتقادات بعدما نشرت صورة تجمعها بابنتها الثالثة شيكاغو بطريقة السيلفى، وقد ظهر وجه شيكاغو واضحا للجميع ولأول مرة منذ ولادتها قبل ما يقرب من 5 أسابيع.

الانتقادات التى تلقتها كيم كانت بسبب تعديلات الفوتوشوب التى أجرتها على الصورة، فبعد أن نشرت السيلفى على “إنستجرام” بدقائق قامت برفعها وإجراء التعديلات عليها قبل نشرها مرة أخرى.

شيكاغو التى ولدت عن طريق رحم أم بديلة، أصبحت وبعد ساعات قليلة من ولادته واحدة من أشهر الأطفال فى العالم، وبدأ الجميع فى البحث عن صور لها، أو الخروج بسبق عن شكلها وملامحها، واستغلت كيم ولادة شقيقتها كايلى جينر، ونشرت أول صورة لشيكاغو على مواقع التواصل الاجتماعى، مجانا وبدون مقابل.

كيم كارديشيان