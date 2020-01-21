شاهد : أمريكا تفرج عن فيديو نادر للملك عبد العزيز آل سعود

المستقلة / أفرجت سفارة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية،خلال الساعات الماضية عن فيديو نادر عن الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين #روزفلت بالملك #عبد_العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية #كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م. دعونا نرى كيف بدأ اللقاء. #معاً_في2020🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/DV9a0z90yc — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) January 20, 2020

ونشرت السفارة عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”، مقطع فيديو نادرا يعود لعام 1945، ويظهر لقاء بين “آل سعود” والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وقالت السفارة إن هذا اللقاء تم في 14 فبراير قبل 75 عاما، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس.

ولفتت إلى أنه تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بعد هذا اللقاء قبل 75 عاما، مشيرة إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة.