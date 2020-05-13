شاهد ..أكثر المواقف حزناً ودرامية في مسلسلات رمضان

(المستقلة) ..لحظات مؤثرة وقسوة قلب ليس لها مثيل، حيث نرى الشر الخالص والحزن الكامل بدرجة تُذيب قلوب المشاهدين وتدفع بعضهم للبكاء أو على أقل تقدير المرور بحالة من الحزن والكآبة، هذا بالتحديد ما فعلته بعض المشاهد واللحظات التي جاءت في مختلف مسلسلات رمضان هذا العام.

من أكثر اللحظات التي أثارت حزن المشاهدين في رمضان مشهد تخلي عن ابنة رضوان في مسلسل البرنس فبعد زيارته في السجن تركها في الشارع دون رحمة

فقدان الابن هو أصعب موقف قد تمر به أي عائلة مهما كانت قوية ومتماسكة، وهذا بالتحديد من نقله فريق عمل مسلسل خيانة عهد وذلك في مشهد تعرف عهد على جثمان ابنها هشام ومشهد دفنه.

مشاهد فقدان الجنود في مسلسل الاختيار كانت لها صدى واسع وتركت تأثير كبير في متابعي العمل المستوحى من أحداث حقيقية إلا أن مشهد استشها فتحي الذي يقوم بدوره محمد إمام كان له أثر كبير

ومن المشاهد المؤثرة أيضاً مشهد معرفة سليم أو محمود حميدة في مسلسل لما كنا صغيرين وحزنه بعد اكتشاف وفاة والدته وطلبه منها السماح

وهناك أيضاً مسلسل هيا وبناتها والخلافات التي تقع بين الأم هيا وابنتها امتثال وما بينهما من مواقف مؤثرة

الدراما السورية أيضاً كان لها نصيب من مشاهد الحزن والتأثر بخاصة مشهد معرفة سعد بأن مايا حامل منه في مسلسل أولاد آدم

كذلك بالنسبة لـمسلسل سوق الحرير وانهيار خديجة وما تتعرض له من مواقف صعبة

وبالعودة للدراما المصرية لا يمكن أن ننسى مشهد وفاة المعلم صابر لإنقاذ حياة حسن الجبالي وحمايته في مسلسل الفتوة

فهل تعتقد أن مشاهد الدراما يمكن أن تنتهي عند هذا الحد أم هناك المزيد؟

المصدر: صفا إبراهيم-رائج