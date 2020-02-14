شاهد : أغانى المطربين لـ«عيد الحب».. من بينهم كاظم الساهر وآمال ماهر

(المستقلة) – منى شعلان/حرص عدد من المطربين فى مصر والوطن العربي ، طرح أغانى منفردة ،تزامنًا مع إحتفالات عيد الحب ، الذى يحتفل به اليوم الجمعة، 14 فبراير 2020، العشاق من كافة أنحاء العالم.

ويحتفل هذا العام بعض المطربين مع الجمهور بعيد الحب ، بالأغاني الرومانسية أو بالمشاركة فى إحياء الحفلات الغنائية ، ومنهم الهضبة عمرو دياب ، الذى طرح ألبومه”سهران” أول أمس ، ليحتفل بالفلانتين مع جمهوره ومحبى .

كما قرر النجم العراقي كاظم الساهر طرح أغنيته الجديدة “آه وآهين”، وهي من كلماته، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، لتكون الأغنية هدية للجمهور العربي في عيد الحب.

وغنى كاظم “آه وآهين” للمرة الأولى خلال فعاليات شتاء طنطوة بإحدى حفلاته، حيث فاجأ جمهوره بها، والذي أعجب بها إلي حد كبير.

اقرا المزيد : كاظم الساهر يرمي شاله للجمهور السعودي

كما طرح الفنان “رامي جمال ، أغنية “بيهم كلهم”، بمناسبة عيد الحب، لتكون الأغنية الثانية التي يتم طرحها من ألبومه الجديد “انا لوحدي” والمقرر ان يكون في الأسواق خلال أيام.

وطرحت الفنانة “آمال ماهر” فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ماتسبنيش” بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة “فيولين”، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

كما تستعد آمال ماهر لإحياء حفل “ليلة عيد الحب” اليوم الجمعة 14 فبراير 2020 في مسرح ماركي بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان المصري تامر عاشور والفنان العراقي ماجد المهندس.

كما أطلق المطرب رامي صبري، أغنية “حياتي مش تمام” بالتزامن مع الاحتفال بالفالنتين، والأغنية من كلمات الأغنية وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع والميكس لجلال الحمداوي والأغنية من إنتاج R Music Production.

كما طرحت الفنانة مى كساب، أغنية بعنوان “سنجل في عيد الحب”، من كلمات علي ومزاج ألحان وتوزيع أوكا ، وتتطرق الأغنية إلى الشباب الذين لم تحن لهم الفرصة إلى الأرتباط أو الزواج ومشاكلهم في عيد الحب.